Руслана Цаликова оставили в Туве

Сенатором от Верховного хурала (парламента) Тувы избран руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Шолбан Кужугет. Ранее основным кандидатом на этот пост считался бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, однако после выборов в сентябре 2024 года его назначение не состоялось. В итоге поиск нового представителя законодательной власти республики в Совете федерации затянулся на девять месяцев. По словам самого господина Цаликова, после долгих консультаций с участием администрации президента было решено отдать предпочтение депутату, неразрывно связанному с регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вопрос о назначении нового сенатора в повестке очередного заседания тувинского парламента 21 мая не стоял. Перед началом мероприятия его внес на рассмотрение спикер Кан-оол Даваа, который сразу же дал слово Руслану Цаликову.

Господин Цаликов на протяжении почти двух десятилетий работал заместителем уроженца Тувы Сергея Шойгу в возглавляемых им ведомствах: сначала в МЧС, затем в правительстве Московской области, а с 2012-го — в Минобороны РФ. 17 июня 2024 года он был освобожден от должности первого замминистра обороны и включен в список «Единой России» на выборах в Верховный хурал. Как сообщали источники «Ъ», господин Цаликов рассматривался в качестве основного кандидата на должность представителя законодательной власти республики в Совете федерации (см. “Ъ” от 8 июля 2024 года). Однако после выборов, на которых бывший замминистра избрался в хурал (по закону сенатором от парламента может стать только действующий депутат), назначения не последовало.

Более того, хурал буквально самоустранился от вопроса о делегировании своего представителя в верхнюю палату.

По закону с момента формирования нового созыва региональный парламент должен избрать сенатора в течение месяца, но этого не произошло ни до конца октября, ни до конца 2024 года. Бывший сенатор Дина Оюн продолжала заседать в Совфеде, хотя формально ее полномочия уже истекли: в хурал она не переизбиралась. В отставку госпожа Оюн ушла только в марте 2025-го, возглавив Российский центр науки и культуры в Буэнос-Айресе.

«В конце марта месяца мы начали искать решение,— рассказал на заседании 21 мая Руслан Цаликов, не пояснив, что стало причиной столь длительной заминки.— И вот я, как один из инициаторов, с главой (республики.— “Ъ”) и соответствующими структурами администрации (президента.— “Ъ”) приняли такое решение: предложить хуралу рассмотреть все-таки кандидатуру человека, который здесь вырос. У нас должна быть все-таки связь земли со столицей». При этом бывший замминистра обороны добавил, что еще полгода назад так не думал, а изменил свое мнение, познакомившись с работой коллег по хуралу.

После этого господин Цаликов предложил отправить в верхнюю палату руководителя фракции «Единой России» и главу республиканского ТФОМС Шолбана Кужугета.

По словам экс-замминистра, эта кандидатура была одобрена администрацией президента и руководством Совета федерации. Фракция КПРФ предложила избрать сенатором своего представителя Лодой-Дамба Куулара, однако 28 из 31 депутата проголосовали за господина Кужугета.

«Есть такие два слова, очень таких серьезных, емких. Называются, по-моему, "доверие" и "поддержка". Доверие и поддержка руководства республики, избирателей, коллег-депутатов. Это прежде всего большая ответственность и большая честь. Где бы я ни работал, постараюсь оправдать ваше доверие и поддержку»,— сказал Шолбан Кужугет после избрания.

Новому тувинскому сенатору 38 лет. Он уроженец города Чадан (оттуда же родом и Сергей Шойгу). В 2011 году закончил Кемеровскую государственную медицинскую академию, в 2013–2023 годах работал в Республиканской больнице №1, где прошел путь от хирурга до главврача, особенно проявив себя во время пандемии COVID-19. С 2023 года возглавляет республиканский ФОМС. Парламентская карьера господина Кужугета оказалась стремительной: в 2022 году он был избран в горсовет Кызыла, а уже в 2024-м — в Верховный хурал Тувы, где возглавил фракцию единороссов.

Валерий Лавский, Новосибирск