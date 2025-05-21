Генпрокуратура признала нежелательной деятельность австрийского Института гуманитарных наук. Он был основан в Вене в 1982 году польским философом Кшиштофом Михальским. Институт занимается изучением социальных наук и получает финансирование от австрийского правительства.

Институтом до своей смерти в 2013 году руководил сам Кшиштоф Михальский. В 2015 году его возглавила профессор социальной антропологии Шалини Рандерия. Именно с этого года, как считают в Генпрокуратуре, учреждение начало реализовывать программы, связанные с «попытками нарушить территориальную целостность» России.

«Под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, они активно работают над созданием образа ''России-агрессора''. В своих публикациях псевдоисследователи призывают обеспечить киевских неонацистов оружием, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне СВО»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Там отмечается, что в числе партнеров института есть американские организации (например, Open Society Foundations и Atlantic council of the United States), которые уже признаны нежелательными на территории РФ.

Полина Мотызлевская