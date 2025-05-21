В Ростовской области число самозанятых за год выросло на 28%

За прошедший год численность самозанятых в Ростовской области увеличилась на 28%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным Росстата, в регионе наблюдается положительная динамика в развитии самозанятых и малого бизнеса. На 1 мая 2025 года в Ростовской области зарегистрировано 391,6 тыс. самозанятых, что на 28% превышает показатель годичной давности, который составил 305,7 тыс. человек.

Количество субъектов малых и средних предприятий (МСП) достигло 186,7 тыс., что является приростом на 2,4% по сравнению с январем 2025 года (182,6 тыс.), поясняет источник.

Валентина Любашенко