В Самарской области будут судить перевозившего наркотики лжеполицейского

Прокуратура Ставропольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ивановской области. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, применении насилия к представителям власти и приобретении поддельного удостоверения полицейского, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 31-летний мужчина в январе 2025 года забрал из тайника, расположенного в Тольятти, наркотические средства, которые повез на арендованном автомобиле в Москву с целью сбыта. Но был задержан сотрудниками полиции на стационарном посту ГИБДД «Зеленовка».

Задержанный предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции, а также применил насилие в отношении представителей власти.

Его действия были пресечены. При обыске у него нашли сверток, в котором находилось наркотическое вещество общей массой 29 граммов.

Сейчас уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев