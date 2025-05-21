Пострадавшую в ДТП хоккеистку выписали из больницы

Юную хоккеистку, пострадавшую в аварии на трассе Пермь — Березники, выписали из больницы. Получивший серьезные травмы в этом ДТП тренер команды также готовится к выписке. Об этом сообщает краевой минспорт.

Столкновение микроавтобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, с грузовым автомобилем произошло днем 18 апреля 2025 года на автодороге вблизи села Романово Березниковского округа. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу Березников. На следующий день санавиацией спортсменка и тренер были перевезены в медицинские учреждения краевой столицы.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило по факту травмирования людей при ДТП уголовное дело.