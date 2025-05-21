В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G

За последний год потребление мобильного трафика на одного абонента в Сибае увеличилось на 23%. В ответ на растущий спрос МегаФон запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телекомоборудование обеспечивает устойчивый голосовой сигнал и скорость передачи данных до 200 Мбит/с в многоквартирных зданиях и на прилегающей территории.



Фото: пресс-служба МегаФона

Технические специалисты оператора провели работы в восточной части города — в кварталах внутри улиц Заки Валиди, Чайковского, Интернациональной и проспекта Горняков. Помимо жилых домов, здесь расположены учебные, торговые, спортивные и медицинские учреждения.

Чтобы жители получили стабильный и быстрый мобильный интернет, инженеры задействовали сразу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, давая оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки.

«Если год назад наши абоненты в Сибае в среднем использовали по 22 Гбайт интернетданных в месяц, то сейчас речь уже о 27 Гбайт. Такое повышение нагрузки в уже заселённых районах служит сигналом для развёртывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности. После запуска нового оборудования дата-трафик в зоне его действия ежемесячно растёт на 40%», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в среднем городским жителям в республике сейчас необходимо по 22 Гбайт интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются как раз сибайцы с показателем 27 Гбайт. Также в топ-3 — жители Белорецка и Ишимбая, которые используют по 26 и 25 Гбайт соответственно.

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