За 2024 год «Интерлизинг» получил 2,6 млрд рублей чистой прибыли

Компания «Интерлизинг» продемонстрировала финансовый прирост по итогам 2024 года. Согласно отчетности по МФСО, чистая прибыль организации за год возросла на 32,4% и достигла 2,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 21%, а активов — 3%.

«Положительная динамика ключевых показателей достигнута благодаря комплексу факторов: успешной интеграции бизнеса и портфеля приобретенной в конце 2024 года ГК "Ураллизинг", операционной эффективности и дисциплинированному контролю рисков. Эти результаты подтверждают устойчивость нашей бизнес-модели и создают прочную основу для дальнейшего развития компании»,— отметил финансовый директор «Интерлизинг» Евгений Кочуров.

По данным отчета, на конец года объем чистых инвестиций в лизинг возрос на 63% и составил 80,4 млрд руб. Компания сохраняет высокий уровень диверсификации по видам предметов лизинга, отраслям лизингополучателей и источникам фондирования. Концентрация на один вид предметов лизинга не превышает 40%. Доля облигаций в структуре фондирования составляет 42%, доля крупнейшего кредитора в долговом портфеле не превышает 12%.

ООО «Интерлизинг»