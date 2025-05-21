На Ставрополье взыскали задолженность по зарплате с швейного предприятия
Ставропольские приставы обязали работодателя выплатить около 700 тысяч рублей
Судебные приставы Минераловодского района Ставропольского края добились полного погашения долга по зарплате 10 бывшим сотрудникам швейной компании в размере 693 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
После увольнения из организации, которая регулярно задерживала выплаты, швеи не получили полный расчет. Они обратились сначала в суд, а затем к судебным приставам.
Руководство фирмы объяснило невыплаты отсутствием финансов.
В ходе разбирательства выяснилось, что организация заключила договоры на предоставление услуг, по которым ожидались поступления. Приставы обратили взыскание на право получения этих денежных средств. Как только заказчики перевели деньги за оказанные услуги, сумма была направлена взыскателям.