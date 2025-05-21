На Ставрополье взыскали задолженность по зарплате с швейного предприятия

Судебные приставы Минераловодского района Ставропольского края добились полного погашения долга по зарплате 10 бывшим сотрудникам швейной компании в размере 693 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

После увольнения из организации, которая регулярно задерживала выплаты, швеи не получили полный расчет. Они обратились сначала в суд, а затем к судебным приставам.

Руководство фирмы объяснило невыплаты отсутствием финансов.

В ходе разбирательства выяснилось, что организация заключила договоры на предоставление услуг, по которым ожидались поступления. Приставы обратили взыскание на право получения этих денежных средств. Как только заказчики перевели деньги за оказанные услуги, сумма была направлена взыскателям.

Николай Аксенов