Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава РБ Радий Хабиров отметили успехи электросетевиков

20 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров наградили руководителей и специалистов ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК»). Торжественная церемония прошла на территории Уфимского трансформаторного завода холдинга ERSO.



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Член Правления – директор по капитальному строительству ООО «Башкирэнерго» Артем Елизарьев был удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан». Ведущего инженера отдела организации ремонтов производственно-технического департамента Максима Ежова наградили Почетной грамотой министерства энергетики РФ. Еще трем сотрудникам компании объявлена благодарность Министерства энергетики РФ. Это ведущий инженер отдела подстанций ПО «ЦЭС» Владислав Ащепков, электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда отдела изоляции и защиты от перенапряжений ПО «НЭС» Сергей Пономарев и электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Давлекановского РЭС ПО «БЭС» Ринат Фаткуллин.

Церемония награждения прошла в рамках Российского нефтегазохимического форума и пуска в эксплуатацию нескольких крупных энергообъектов, в том числе, подстанции 110 кВ «Инорс».

На снимке: награждение Члена Правления – директора по капитальному строительству ООО «Башкирэнерго» Артема Елизарьева.

ООО «Башкирэнерго»