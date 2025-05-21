Владимир Кошелев возглавил экспертный совет по ЖКХ при профильном комитете ГД

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Кошелев назначен председателем экспертного совета по ЖКХ при комитете Государственной Думы по строительству и ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР в российском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кошелев

Владимир Кошелев



Владимир Кошелев является первым заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Политик также возглавляет самарское региональное отделение ЛДПР.

В апреле прошлого года Владимир Кошелев вместе с коллегами из трех других парламентских фракций раскритиковал ситуацию с тарифообразованием в сфере газообслуживания, которая сложилась в Самарской области. Он обозначил проблему на пленарном заседании вместе с Михаилом Матвеевым от КПРФ, Александром Хинштейном от «Единой России» и Владимиром Плякиным от партии «Новые люди». По мнению политиков, в регионе проблема усугублялась с каждым годом. В Самарской области был установлен своеобразный рекорд, когда плата за обслуживание в МКД выросла на 150-330%, а в частных домах — от 150 до 330%. Это обусловлено тем, что структуры, связанные с бизнесменом Владимиром Аветисяном (ООО «СВГК» и ОАО «Самарагаз»), занимают монопольное положение на рынке газообслуживания в регионе. На них приходится 95% рынка, на Газпром — 5%, что является нетипичным для других субъектов РФ, и это никак не контролируется государством. По мнению господина Кошелева, «учитывая, что в соответствии с новым правовым регулированием, газораспределительные организации фактически стали монополистами рынка обслуживания ВДГО и ВКГО, они имеют все возможности для снижения цен». Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с коллегами и отметил, что нужно решить проблему роста тарифов.

Позже Владимир Кошелев поддержал решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вернуть газовые сети региона под государственный контроль. Парламентарий отмечал, что с начала 1990-х годов они находятся в руках частных структур, связанных с бизнесменом Владимиром Аветисяном. «Именно он и его партнеры в те смутные времена получили доступ к бесперебойным платежам "за газ" от жителей области. На эти средства они аккумулировали бизнес-активы, контролировали СМИ, влияли на политиков и чиновников, оказывали воздействие на правоохранительные органы и суд. Компания стала по сути "спрутом", запустившим свои щупальца во все органы власти»,— рассказал господин Кошелев.

Депутат также отметил, что по сегодняшний день в партнерстве с Владимиром Аветисяном остается семья бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Тесть экс-главы региона является акционером и совладельцем «Средневолжской газовой компании» (СВГК).

Евгений Чернов