К концу 2026 года в Краснодаре завершат строительство фекального коллектора

Крупный инфраструктурный проект — 20-й фекальный коллектор протяженностью свыше 23 км — будет достроен в Краснодаре до конца 2026 года. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на мэра города Евгения Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство нового фекального коллектора, как отметил Евгений Наумов, идет с опережением графика. По его словам, объект станет «спасением для города» и значительно разгрузит действующую канализационную сеть Краснодара.

«Вы наверняка помните, когда у нас "Галерея" под воду уходила. Сейчас даже при сильных ливнях система справляется»,— отметил Евгений Наумов.

Помимо коллектора, в Краснодаре стартовала реализация дорожной программы «25/35». В рамках нее запланирован ремонт 27 объектов улично-дорожной сети с общим бюджетом более 150 млрд руб. Среди приоритетных участков — Тургеневский мост, к обновлению которого уже приступили.

Также за последние три года в городе было введено 75 новых соцобъектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений.

Мария Удовик