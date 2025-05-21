Донской научный центр «Взморье» станет площадкой для выращивания товарных креветок

Ученые Центра аквакультуры «Взморье» ВНИРО зафиксировали успешный нерест первой самки-производителя креветки Розенберга. По информации экспертов, естественное осолонение Азовского моря создает идеальные условия для разведения этого вида, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Государственного научного центра РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Самцы гигантской пресноводной креветки могут достигать впечатляющих размеров - до 320 мм в длину и 250 гр. веса. Естественный ареал обитания этого вида - тропические пресноводные водоемы Южной и Юго-Восточной Азии. Однако существуют высокие перспективы его культивирования и в России, особенно в южных регионах»,— заявил кандидат биологических наук Антон Полин.

В учреждении поясняют — биологической особенностью креветок Розенберга является их развитие на ранних стадиях в солоноватой воде (10-20 промилле), после чего они переходят к придонному образу жизни и мигрируют в пресноводные акватории для завершения жизненного цикла.

Дальнейшее экспериментальное выращивание молоди до товарной массы планируют проводить в прудах научного центра аквакультуры "Взморье" в Азовском районе Ростовской области.

Валентина Любашенко