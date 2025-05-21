Гранты на 40 млн рублей получат 15 культурных проектов из Самарской области

В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победителями стали 15 проектов из Самарской области. Общая сумма грантов составляет более 40 млн руб. Всего от региона было подано 202 заявки. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что одним из победителей стал проект «В сердце и в памяти», в рамках которого профессиональные художники Союза художников России создадут портреты погибших участников СВО.

Поддержку получит кинопроект «Девочка Таня, живи!» — короткометражный фильм с участием детей и подростков из шести муниципальных районов Юго-Западного образовательного округа региона. В основу фильма лягут реальные истории блокадницы Ленинграда Татьяны Маляевой и биография Героя Советского Союза Николая Сазонова, который жил в Чапаевске. Поддержку также получит городской Дом культуры Кинеля на организацию театрального фестиваля «Волшебный занавес». Проект направлен на создание среды для творческого общения детей, подростков, молодежи и взрослых.

По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив всего будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3,828 млн руб. Победители намерены привлечь 4,623 млрд руб. в качестве собственного вклада. Это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов фонда (121%).

Руфия Кутляева