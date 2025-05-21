ДГТУ улучшил свои позиции в рейтинге российских передовых инженерных школ

Донской государственный технический университет (ДГТУ) поднялся на семь пунктов в общем рейтинге передовых инженерных школ (ПИШ) России. Об этом сообщили в Министерство науки и высшего образования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным источника, в рейтинг включены 30 передовых инженерных школ, отобранные в 2022 году. ДГТУ по итогам защиты 2025 года вошел во вторую группу из трех, поднявшись за год с 19-й на 12-ю позицию. До выхода в первую группу осталось преодолеть два пункта.

ДГТУ занимает более высокую позицию в рейтинге, чем МАИ (национальный исследовательский университет), Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Университет Иннополис и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, поясняют в сообщении.

ПИШ ДГТУ – Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш» – образовательный центр нового формата, созданный совместно с флагманом российского сельхозмашиностроения – компанией Ростсельмаш. На его базе реализуются передовые разработки, проводятся тесты и анализы характеристик продукции, ведутся проектные, научные и опытно-производственные работы, необходимые для совершенствования технологий. Первые 37 выпускников передовой инженерной школы ДГТУ уже трудоустроены в компании. В 2025 году «Ростсельмаш» планирует принять еще 150 инженеров – воспитанников школы.

Флагманский проект Минобрнауки России «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в его рамках созданы 50 инженерных школ, а к 2030 году их количество должно быть увеличено до 100.

Валентина Любашенко