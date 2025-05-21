Самым прибыльным отелем Ростова в 2024 году стал Marins Park Hotel Rostov

По итогам 2024 года самым прибыльным отелем в Ростове-на-Дону стал Marins Park Hotel Rostov. «Ъ-Ростов» проанализировал финансовые показатели ростовских гостиниц и выяснил, что ООО «Маринс Парк Отель Ростов» в 2024 году получило 71 млн руб. чистой прибыли. В 2023 году показатели составляли 123 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Маринс Парк Отель Ростов» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2021 году. Руководитель — Евгений Чередниченко. В 2024 году доходы компании составили 234 млн руб., прибыль — 71 млн руб. (в 2023 году — 667 млн руб. и 123 млн руб соответственно).

Следом по размеру чистой прибыли идет Radisson Blu Hotel (ООО «Гранд Отель Дон»). Компания зарегистрирована в 2016 году. Руководитель — Сергей Сапотницкий, бенефициар — Георгис Саввиди. За прошлый год доходы компании составили 350 млн руб., а чистая прибыль достигла 51,8 млн руб. Показатели 2023 года: доход 331 млн руб., прибыль — 41 млн руб.

В числе лидеров по прибыльности в Ростове оказалась и гостиница «Кортъярд» (ООО «Сис Отель»). Компания зарегистрирована в 2020 году. Руководитель — Андрей Попов, бенефициар — Сергей Самсоненко. Доходы компании по итогам 2024 года превысили 262 млн руб., а прибыль составила 42 млн руб. В 2023 году чистая прибыль компании достигла 66 млн руб.

На четвертом месте Grand Rostov by Hyatt Regency (ООО «Премиум Отель Ростов»). Компания зарегистрирована в Ростове в 2021 году. Руководитель — Сергей Сапотницкий, бенефициар — Георгис Саввиди. В 2024 году доходы компании составили 772,8 млн руб., а прибыль — 34 млн руб. В 2023 году показатели составляли соответственно 595 млн руб. и 15 млн руб.

Пятерку замыкает отель Mercure (ООО «Мер Хотел»). Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2014 году. Руководитель — Наталья Ковальчук, бенефициар — Ксения Погиба. В 2023 году доходы компании составили 130 млн руб., прибыль — 536 тыс. руб. В 2024 году чистая прибыль достигла отметки в 2 млн руб..

Мария Хоперская