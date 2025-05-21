СК Ставрополья показал обстановку внутри квартиры после взрыва газа

Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя продолжает расследование уголовного дела по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме по улице Тухачевского. Дело возбуждено по статьям об умышленном уничтожении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 167, 238 УК РФ), сообщает пресс-служба СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» взрыв произошел утром 21 мая. В результате происшествия пострадали три человека.

Николай Аксенов