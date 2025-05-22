Пермский УЗПМ презентовал «Бионорд» на казахстанской конференции по зимнему содержанию дорог
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), одно из ведущих предприятий Пермского края, презентовал свой бренд «Бионорд» на крупной конференции по дорожной безопасности в Казахстане 21–22 мая. Более 200 специалистов из России, Казахстана и Центральной Азии обсудили современные подходы к зимнему содержанию дорог и мостов.
Артем Довженко, генеральный менеджер направления «Федеральные и региональные дороги и мосты» Торгового дома УЗПМ, отметил, что пермские реагенты «Бионорд» разработаны с учетом суровых климатических условий: «Наши продукты, выпускаемые на заводе в Краснокамске, эффективно устраняют гололед вплоть до –30 °C, и при этом обладают низким коррозионным индексом: 0,1 по металлу и 0,02 по цементобетону. Это критично для сохранности более чем 2 тыс. км цементобетонных автодорог Казахстана».
Производство «Бионорд» организовано по технологии «Единая гранула», что обеспечивает равномерность состава и стабильность действия реагента. Все продукты сертифицированы по ГОСТ Р 58427–2020, имеют полный пакет разрешительных документов и относятся к IV классу опасности (малоопасные вещества).
Пермский УЗПМ продолжает укреплять репутацию надежного производителя: «Бионорд» уже успешно используется в большинстве регионов России, а также на различных объектах – от федеральных трасс и аэродромов до исторических памятников и охраняемых территорий.
ООО «УЗПМ»
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