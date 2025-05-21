В Саратове возбудили дело по факту обнаружения тела девушки в квартире

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть девушки (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, 18 мая текущего года в квартире дома по ул. Аткарской областного центра нашли тело 18-летней девушки. К ее смерти могло привести отравление окисью углерода. Еще одной девушке, которая проживала в этой квартире, потребовалась помощь медиков.

Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить действия ответственных лиц управляющей компании.

Павел Фролов