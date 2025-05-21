Умер инженер звукозаписи ABBA Микаэль Третов

Микаэль Б. Третов, инженер звукозаписи группы ABBA, умер на 81-м году жизни. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet со ссылкой на родственников музыканта.

В 1960-х господин Третов работал с Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссоном, будущими участниками ABBA. В 70-е они пригласили его на роль инженера звукозаписи. Музыкант работал над всеми альбомами коллектива, за исключением вышедшего в 2021 году «Voyage».

Шведское издание пишет, что Микаэль Третов создал классическое звучание ABBA и сыграл очень важную роль в группе. Все четыре участника коллектива выразили соболезнования в связи со смертью Микаэля Третова.

«Ты значил для нас четверых в ABBA больше, чем кто-либо другой. Я надеюсь и верю, что ты чувствовал это все те годы, что прошли с тех пор, как мы работали (и смеялись без остановки) в студии. Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил ее звучать вечно»,— написал Бенни Андерссон.