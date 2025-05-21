Сегодня на сопровождении администрации Сочи 58 инвестиционных проектов на общую сумму более 100 млн руб., поделился в кулуарах выставки Mallpic заместитель директора департамента инвестиций администрации Сочи Вадим Финашин. Также он рассказал, какие проекты есть в портфеле города и что о Сочи думают иностранные инвесторы.

Вадим Финашин

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«Сочи всегда был привлекательным для инвесторов городом. Мы никогда не жаловались на низкую инвестиционную активность. Основным приоритетом у нас является санаторно-курортная отрасль. Сейчас, с учетом поручений губернатора Краснодарского края и главы Сочи, особое внимание уделяется санаторной деятельности с лечебно-оздоровительной функцией. Поэтому в основном все крупные проекты, которые начинают реализовываться в городе, имеют лечебные базы.

Также у нас в портфеле есть семь проектов комплексного развития территорий (КРТ). По этому показателю мы являемся одним из лидеров в Краснодарском крае. По моей информации, мы также стали первым городом, в котором заключен договор КРТ в нежилой сфере, в рамках договора будет реализована гостиница на улице Яна Фабрисовна. Договор КРТ позволяет нам выстраивать четкое взаимодействие с инвестором. Мы определяем, что должен сделать город для инвестора и что должен сделать инвестор для города.

Иностранцам очень интересен Сочи. Вчера (14 мая.— “Ъ-Сочи”) у нас была делегация из Кувейта. В прошлом году делегация из Ирана. Очень часто к нам приезжают делегации из Китайской Народной Республики. В основном иностранцев интересует гостиничная инфраструктура. Санаторно-курортная отрасль им не знакома. Исключение — китайцы, у них очень сильная лечебно-оздоровительная база, им интересна медицинская сфера, они могут применить свои практики и своих специалистов. Представителей Кувейта и Ирана заинтересованы, чтобы их население приезжало на отдых в Сочи. Также им интересно, как, например, Арабским Эмиратам, в которых развивается в основном гостиничная инфраструктура, заходить в крупные проекты в части эксплуатации.

В этом году в Центральном районе на территории бывшего санатория “Кавказская Ривьера” состоится запуск гостиничного комплекса под брендом южнокорейского оператора. Он заходит туда не только с эксплуатацией, но и с лечебно-оздоровительной функцией».