Миасский завод «Соединитель» попал под санкции Евросоюза

В 17-й пакет санкций Европейского союза включили завод «Соединитель», который работает в Миассе. Всего в новом списке оказались 75 юридических и физических лиц. Информация опубликована в официальном журнале объединения.

В документе говорится, что «Соединитель» осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах Министерства обороны и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, имеет лицензию на разработку, производство и реализацию военной техники и имеет доступ к секретной информации.

«АО "Соединитель" поддерживает и извлекает выгоду из оборонно-промышленного комплекса России, в том числе участвуя в разработке, производстве и поставках военной техники и оборудования»,— сказано в отчете.

Согласно информации на официальном сайте, АО «Соединитель» специализируется на производстве герметичных электрических и оптических соединителей, а также кабельных сборок специального назначения, предназначенных для работы в условиях коррозионно-активной среды, высокого давления, при значительных перепадах температур и динамических нагрузках. Предприятие поставляет продукцию приборостроительным и машиностроительным заводам.

По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором предприятия является Евгений Веряскин. Финансовая отчетность не публикуется с 2021 года. Тогда выручка компании составляла 562 млн руб. Штат сотрудников насчитывает 540 человек.