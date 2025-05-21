ФСИН не подтвердила побег осужденных в Подмосковье

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не подтвердила информацию о побеге осужденных во время конвоирования в Подмосковье. Telegram-канал Mash утверждал, что на свободе оказались двое мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сообщаем, что побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было»,— заявилиТАСС во ФСИН.

Mash писал, что автобус с заключенными ехал из Твери в Москву. Во время остановки осужденным якобы разрешили выйти покурить, двое из них сбежали. Утверждалось, что один из них судим за кражу (ст. 158 УК РФ), наркотики (ст. 228 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ), второй — за грабеж, кражу и убийство (ст. 105 УК РФ).