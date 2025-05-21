Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как технологические компании выступают спонсорами в автоспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: realme.com Фото: realme.com

Realme объявила о начале трехлетнего партнерства с командой Aston Martin Aramco Formula One. Одним из результатов этого сотрудничества станет совместный смартфон — модель GT 7 Dream Edition, глобальная премьера которого запланирована на 27 мая в Париже.

Лимитированная версия будет выделяться фирменной зеленой упаковкой в цветах Aston Martin и логотипом команды «Формулы-1». Аналогичные элементы оформления получит и сам смартфон. Дизайн устройства ожидаемо будет подчинен гоночному стилю и, в частности, отражать особенности автопроизводителя. На опубликованных рендерах на задней части GT 7 Dream Edition видны два крыла по бокам, шильдик и серебристая надпись под ним — «Formula One Team». В комплект также войдут эксклюзивные брендированные аксессуары Aston Martin.

Технические характеристики Dream Edition, скорее всего, будут совпадать с базовой версией Realme GT 7. Среди важных параметров можно отметить аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, процессор MediaTek Dimensity 9400e, дисплей с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 6000 нит. В основном блоке камер три модуля: главный сенсор на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и 8-мегапиксельный сверхширокоугольник.

Это не первая коллаборация представителя потребительской электроники и команды «Формулы-1». Например, HP и Williams F1 реализовали совместный проект для продвижения ноутбуков, а компания BlackBerry пыталась выйти на рынок смартфонов через спонсорство в чемпионате. Lenovo в этом году стала глобальным партнером Королевских гонок и титульным спонсором двух Гран-при сезона. Компания предоставляет чемпионату серверы, рабочие станции, ноутбуки, мониторы и другую электронику, интегрируя свои решения в ключевые процессы — от телетрансляций до обеспечения работы команд на трассе и удаленно. А Motorola, как дочерняя компания Lenovo, также получила статус глобального партнера по смартфонам для гонок.

По данным BlackBook Motorsport, пятая часть новых спонсорских контрактов в «Формуле-1» в этом году приходится на технологические компании, включая производителей потребительской электроники. В среднем у каждой команды к началу сезона было по 32 спонсора, а у лидеров, например у McLaren, — 51 уникальный партнер.

Александр Леви