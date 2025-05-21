УФАС по Башкирии выявило нарушения в закупках администраций районов Уфы

Управление ФАС по Башкирии выявило нарушения в двух аукционах на поставку дорожных материалов для Уфы. Так, администрация Ленинского района искала исполнителя контракта с начальной ценой 4,2 млн руб. — на поставку строительных смесей. Администрации Демского района требовался щебень за 3,39 млн руб.

Жалобы на обе закупки подало ООО «Карьер Восточный» (Челябинская область), заявки которого заказчики отклонили.

Комиссия УФАС установила, что компанию не допустили к конкурсу из-за двусмысленного толкования характеристик материалов в заявке. Однако они соответствовали ГОСТу и общеприняты в технической документации, отмечается в решении. Ведомство признало жалобы заявителя обоснованными.

Администрациям районов предписано отменить итоги закупок и пересмотреть заявки участников. Будут возбуждены административные дела.

ООО «Карьер Восточный», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2012 года в поселке Бердяуш. Компания занимается оптовой торговлей строительными материалами и изделиями. Владельцем является Ибрагим Шагиев. Выручка в 2024 году составила 808,2 млн руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб.

Майя Иванова