Рыбинская ГЭС снова увеличивает сброс воды

С 21 мая на Рыбинской ГЭС вновь увеличен сброс воды для поддержания уровня в Рыбинском водохранилище. Об этом сообщает «Русгидро».

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Напомним, с 15 по 20 мая ГЭС работала со средними сбросными расходами 1500-1700 м3/с. Сейчас расходы увеличиваются до 2500-3000 м3/с. Такой режим работы вводится до 31 мая в связи с сохраняющимся повышенным притоком воды в водохранилища Верхней Волги.

На утро 20 мая уровень воды в Рыбинском водохранилище находился на отметке 101,77 м при нормальном подпорном уровне в 101,81 м.

Алла Чижова