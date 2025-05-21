Строения усадьбы Мешкова перешли в краевую собственность

В собственность Пермского края перешли четыре объекта культурного наследия, входящие в ансамбль «Усадьба пароходчика Мешкова»: «Флигель», «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Благодарю судоходную компанию “Камское речное пароходство” и Михаила Антонова за передачу объектов,— написал глава Прикамья.— Восстановим усадебный комплекс, сохранив его исторический облик. Эти объекты станут еще одной площадкой, на которой наши талантливые земляки смогут реализовать свои творческие инициативы и культурные проекты».

Ранее краевая инспекция по охране объектов культурного наследия через суд потребовала изъять у Камского речного пароходства (КРП) памятники «Флигель», «Каретный сарай», «Службы», «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой». Эти здания находятся в составе комплекса по ул. Монастырской, 11, основное здание «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова» занимает Пермский краеведческий музей. В ведомстве требования об изъятии строений мотивировали ненадлежащим содержанием памятников архитектуры со стороны собственника. Для выяснения состояния зданий проводилась судебная экспертиза.

В марте 2025 года стало известно, что стороны готовят мировое соглашение. Подробно о ситуации — в материале «Ъ-Прикамье» «Музей-пароход».