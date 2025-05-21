«Юникредиту» пророчат уход

«Юникредит» с 6 июня остановит исходящие переводы в долларах для физических лиц. Это связано ограничениями на стороне иностранного банка-корреспондента, пишут «Ведомости». С 26 мая посредником при переводах долларов из российских отделений станет итальянский UniСredit S.p.A, уточнили в кредитной организации. При этом, по данным «Ведомостей», ограничения не распространяются на входящие платежи, корреспондентом по ним остается JPMorgan Chase.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Действия «Юникредита» указывают на скорый уход финансовой организации с российского рынка, считает аналитик банковского сектора Андрей Бархота: «У рынка было ожидание, что исход "Юникредита" не за горами. Банк активно занимался сокращением и оптимизацией затрат, это касалось и физических отделений, и амортизации бизнеса. Новые кредиты не выдавались, причем как в розничном сегменте, так и в корпоративном. Кроме того, "Юникредит", в отличие от Райффайзенбанка и уж тем более OTP, с еще большим рвением следовал директивам Еврокомиссии.

В дальнейшем и для корпоративных клиентов, которые являются первоочередными для бизнеса модели "Юникредита", и для розничных, наступит уже час икс, когда надо будет закрывать счета. Мы, по сути дела, получим фактически уход самого банка. Объем бизнеса сжимался, доля "Юникредита" уже далека от тех 1-2%, которые у него были 10 лет назад. Поэтому я думаю, что это не будет критически влиять на ситуацию в банковской сфере. И на клиентов не повлияет: они способны перейти к другим банкам с теми же сервисами. Скорее всего, это произойдет относительно незаметно».

Итальянский UniСredit S.p.A находится под давлением европейского Центробанка из-за продолжения работы в России. В 2024 году регулятор потребовал от банка ускорить сокращение бизнеса, чтобы покинуть рынок. «Юникредит» не согласился с предписанием и оспорил его в суде ЕС. Однако уже в январе 2025 года банк остановил исходящие переводы в евро для розничных клиентов из-за ограничений. Финансовая организация не стремится обойти рестрикции и предпочитает соблюдать правовые режимы западных стран, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Здесь нет никакой угрозы санкций от слова совсем. Есть российская "дочка" этого итальянского банка, есть материнская компания. У материнской компании в обязательном порядке по долларовым платежам должен быть американский банк-корреспондент. Без них никак.

Этот банк заявил материнскому итальянскому банку приблизительно следующее. Мол, уважаемые господа, мы далее не намерены осуществлять поддержку и ваши корреспондентские отношения в отношении вашей российской "дочки", мы не хотим разбираться, кто там под санкциями, кто не под санкциями, вы становитесь для нас проблемными и токсичными, поэтому мы вам просто эту "лавочку" прекращаем.

Материнской итальянской компании пришлось просто согласиться и спустить вот это решение на уровень российской "дочки" и сказать: "Российская "дочка", вот смотри: долларовые платежи от тебя больше мы не обрабатываем, потому что наш американский банк-корреспондент сказал свое фи".

С точки зрения комплаенса они делают все правильно. Это совершенно обычная, нормальная договорная конструкция между российским банком, итальянским материнским банком, и уже над материнским банком есть долларовый банк-корреспондент, который вот эти платежи переправляет дальше в банки-получатели. И это значит не вчера разрываются эти правоотношения, а дается какой-то срок, чтобы уведомить клиентов, чтобы они понимали, что некоторое время есть возможность еще какие-то платежи осуществлять, после этого уже такой возможности не будет».

С начала боевых действий на Украине UniСredit пытается продать свой российский бизнес. Однако в феврале 2024-го глава группы Андреа Орчел утверждал, что подходящего покупателя найти так и не удалось.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак