В Нефтеюганске члена «Единой России» исключили из партии за оскорбление уборщицы

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО—Югра) члена «Единой России» Альберта Афлятунова исключили из партии за хамское поведение, сообщили в региональном отделении ЕР. Ранее в соцсетях он опубликовал видео, на котором оскорбляет уборщицу в городской библиотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном отделении партии, Альберт Афлятунов в выходной день хотел пройти в библиотеку, которая была закрыта, об этом ему сообщила технический сотрудник учреждения. «Я понимаю, если бы она была администратором. А она здесь небожитель, она кто такая? Она техничка»,— говорит Афлятунов на видеозаписи. К сотруднице он обращается «слышь, мать», называет ее «бабонька». «Она поняла, что такое власть и кто такой я. Пусть хоть кому звонит, хоть президенту»,— произносит Афлятунов в конце видео.

Члены политсовета «Единой России» в ХМАО — Югре сочли его поведения дискредитирующим и 21 мая приняли решение об исключении из партии.

«От лица Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России" и от себя лично отмечу, что хамское поведение недопустимо. Прозвучавшие заявления выходят за рамки здравого смысла. Сотруднице библиотеки будет оказана вся необходимая помощь по обращению в прокуратуру и суд»,— заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии Николай Заболотнев.

На своей странице в соцсети Альберт Афлятунов опубликовал несколько постов, где утверждает, что не имел умысла на конфликт, а целью его действий было пресечь нарушение собственных прав. Он сообщил, что приходил в библиотеку принести извинения с цветами, однако они не были приняты.

Анна Капустина