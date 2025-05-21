Хакера приговорили к условному сроку за получение доступа к счетам челябинцев

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор обвиняемому во взломе аккаунтов пользователей местной компании для получения доступа к их счетам (ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что челябинец использовал вредоносную программу, позволяющую уничтожать, изменять информацию или нейтрализовать средства ее защиты. С помощью комбинаций логина и пароля он получил доступ к личным данным аккаунтов пользователей, чтобы воспользоваться их лицевыми счетами. Раскрыли преступление сотрудники УФСБ России по региону. Местного жителя осудили условно на 4,5 года с испытательным сроком на тот же период.

Кроме того, в мае силовики нашли другого южноуральца, который через мессенджер Telegram получил доступ к служебным базам кредитной организации, чтобы заниматься незаконным оборотом и продажей сведений. Уголовное дело по ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные) возбудили на основании материалов сотрудников УФСБ России по региону.

Виталина Ярховска