В Перми откроется магазин немецкого джинсового бренда

В ТРК «Семья» откроется магазин джинсовой одежды Mustang. Он разместится на втором этаже первой очереди ТРК и займет площадь 200 кв. м. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

«Сегодня в “Семье” уже работают два магазина джинсовой одежды — Levis и Colin's. Мы рады нашему сотрудничеству с Mustang, который представит пермякам интересные модели в средней ценовой категории»,— рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» (которая управляет ТРК) Елена Жданова.

Бренд Mustang основан в 1932 году в Германии и специализируется на пошиве джинсов премиум-класса.