У стелы «Уфа — город трудовой доблести» могут установить бронепоезд

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии поручил начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства Арсену Латыпову предусмотреть в концепции благоустройства территории около стелы «Уфа — город трудовой доблести» установку еще одного арт-объекта — бронепоезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стела "Уфа — город рудовой доблести"

Фото: Ксения Федорова Стела "Уфа — город рудовой доблести"

Фото: Ксения Федорова

Сити-менеджер поделился впечатлениями от поездки в Волгоград, где «прямо на набережной поставили бронепоезд» и напомнил о том, что в Уфе в годы войны построили и отправли на фронт четыре бронепоезда.

«У нас есть уже поручение главы по (установке — «Ъ-Уфа») тепловоза. Арсен Марсельевич, я вам поручаю доработать эту концепцию, и, если даже мы первым этапом устанавливаем тепловоз, проработайте концепцию, как мы будем устанавливать бронепоезд»,— сказал Ратмир Мавлиев.

Он поручил обсудить этот вопрос с историками, ветеранами и детьми войны.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Уфа — город трудовой доблести» установлена в ноябре 2022 года на пересечении улиц Сочинской, Набережной и проспекта Салавата Юлаева. В начале мая управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на разработку проекта благоустройства прилегающей территории стелы с ООО «Деловой плюс» за 1,17 млн руб. Проект необходимо разработать в течение 70 календарных дней. На площадке рядом со стелой планируют установить такие арт-объекты, как двигатель самолета ЯК-3, нефтекачалку, автомобиль ГАЗ – АА («полуторка»), якорь, рабочие станки, паровоз. Кроме этого, на набережной появятся вагон-ресторан и летнее кафе.

Майя Иванова