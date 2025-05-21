Алтайский инвестиционный феномен

Республика Алтай сегодня стала одним из самых привлекательных регионов для инвестиций в недвижимость в России. Рост туристического потока, развитие инфраструктуры и активное участие крупных игроков привели к стремительному удорожанию земельных участков. Рынок бьет все рекорды, а владельцы земли буквально становятся миллионерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Как туристический бум стал инвестиционным

За последние несколько лет цены на землю в популярных туристических зонах Алтая выросли рекордными темпами. В некоторых районах вдоль реки Катунь цена выросла с 1 млн рублей за гектар (10000 кв м) до полумиллиона рублей за сотку (100 кв м). Участки возле озера Манжерок, например, которые раньше продавались за 300–500 тыс. рублей, теперь стоят 5–12 млн рублей.

Эксперты отмечают, что собственникам земли в Горном Алтае повезло — их активы растут в цене без дополнительных усилий. Многие, получив значительную прибыль, вкладывают средства в покупку квартир в столице региона или в других городах-миллионниках. При этом доходность операций значительно превышает традиционные финансовые инструменты, к примеру, банковские депозиты или фондовый рынок.

По словам специалистов по недвижимости, средняя доходность от сдачи в аренду жилья в Горном Алтае достигает 10–12%, а посуточная сдача – до 30%. Немалый резерв кроется и в перепродаже недвижимости в республике, порой она приносит до 80% прибыли в год.

Среди причин роста эксперты называют следующие: во-первых, туристическую привлекательность региона – Алтай ежегодно посещает почти 3 миллиона туристов, что стимулирует развитие гостиничного бизнеса и спрос на землю под застройку.

Во-вторых, федеральные инвестиции делают свое дело: модернизация аэропорта Горно-Алтайска, строительство курортов, развитие дорожной сети привлекает еще больше гостей.

В-третьих, легализация земельного рынка: власти в Республике Алтай «наводят порядок» в сфере земельных сделок — это повышает доверие инвесторов. При этом существует дефицит ликвидной земли: участки у воды или с панорамными видами почти не остаются в продаже — их выкупают мгновенно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Из земли в недвижимость

Многие собственники, по данным экспертов, годами не использовали свои земельные участки. Теперь они, продав активы с высокой маржой, реинвестируют средства в городскую недвижимость.

Например, в Горно-Алтайске доходность вложений в недвижимость за 2022–2024 годы составила 20,9%, что ставит город на второе место в России по прибыльности. Это делает покупку квартир в столице Горного Алтая выгодной альтернативой другим видам инвестиций. По прогнозам аналитиков, апартаменты в новом ЖК за 1,5 года тоже подорожают примерно на 40%.

Эксперт по недвижимости, партнер международного риэлторского агентства «Этажи» Юрий Евтехов отмечает, что сегодня цены на квартиры в Горно-Алтайске очень высокие — очень многие жители не могут позволить себе покупку жилья: «Даже самые маленькие студии стоят несколько миллионов рублей. Цены на аренду квартир тоже не назовешь низкими – порог начинается от 40 тыс. рублей в месяц, а то и больше. В условиях дефицита жилья его ценность всегда возрастает». При этом, эксперт отмечает, что до города «добралась» программа комплексного развития территорий — новые многоквартирные дома и сопутствующую социальную инфраструктуру планируется построить на территории от Детской больницы до Пограничного городка. В агентстве считают, что КРТ позитивно повлияет на развитие рынка и снимет некоторую «напряженность».

Специалисты по недвижимости также отмечают тренд на уменьшение числа местных продавцов, на рынок все чаще выставляются земельные участки от собственников из Новосибирска или Москвы, перекупивших «наделы» несколько лет назад. При этом многие сделки совершаются без посещения Алтая, поскольку покупатели живут в разных точках страны – от Краснодара до Сургута.

Пока некоторые инвесторы годами анализируют рынки, владельцы алтайской земли получили шанс «пассивного обогащения» просто потому, что купили участки вовремя — до бума туризма и федеральных проектов. Не каждый профессиональный инвестор может похвастаться доходностью 300% за 5 лет.

Конечно, Алтайский регион – это редкий случай, когда природная уникальность гарантирует вечный спрос на землю, а реализация крупных проектов (аэропорт, курорты) подстегнула спрос и стоимость в разы. При этом, когда-то низкая конкуренция позволила многим войти на рынок с минимальными вложениями.

Так «феномен» Алтая доказал: иногда простое владение землей оказывается выгоднее самых сложных финансовых стратегий.