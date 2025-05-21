В ОЭЗ «Оренбуржье» зарегистрирован первый ИТ-резидент

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Оренбуржье» одобрена заявка первого резидента из ИТ-сектора на строительство центра цифровой обработки данных. Экспертный совет при областном правительстве дал положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ) «Оренбуржье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Строительство дата-центра начнется во второй половине текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2026 года.

При оценке заявки экспертный совет учел опыт команды и уже заключенные договоренности с юридическими лицами, которые станут клиентами центра. По данным ОЭЗ «Оренбуржье», новый дата-центр станет одним из крупнейших в регионе по вычислительной мощности и будет важным партнером для крупных компаний и организаций в ИТ-отрасли.