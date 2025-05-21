В Республике Марий Эл местный житель получил 7,6 лет в колонии строгого режима за причинении тяжкого вреда здоровью матери, которое привело к ее смерти. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина в Марий Эл получил 7,6 лет тюрьмы за убийство матери

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мужчина в Марий Эл получил 7,6 лет тюрьмы за убийство матери

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ночь на 5 января 2025 года в квартире города Йошкар-Олы 65-летняя женщина и ее сын во время употребления спиртных напитков поссорились.

Мужчина нанес матери несколько ударов руками и твердыми предметами в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Дарья Сайфиева