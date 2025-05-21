Послы ЕС согласовали использование фонда милитаризации Европы

Послы стран-членов ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом €150 млрд, который ранее предложила Еврокомиссия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское представительство Совета ЕС. Речь идет об использовании фонда «Действий по обеспечению безопасности в Европе» (Security Action for Europe, SAFE).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Чем больше средств участники Евросоюза инвестируют в свои вооруженные силы, «тем лучше он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить», говорится в сообщении представительства.

Объем фонда для программы милитаризации был согласован 19 мая. По мнению участников, многомиллиардная сумма позволит «перевооружиться перед лицом российской угрозы» и избавить от «опасений по поводу надежности США».

К подготовке европейской обороны могут привлечь и Великобританию после заключения с ней отдельного соглашения.

Подробности — в материале «Ъ» «Европейская оборона».