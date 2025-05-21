Сервис доставки «Чиббис» начал работать в малых и средних городах Черноземья

С начала года федеральный сервис доставки готовой еды «Чиббис» расширяет зону своего присутствия в городах Черноземья с населением до 100 тыс. человек. В 2025 году к сервису подключились рестораны из воронежской Россоши и белгородского Губкина, сообщили в компании.

Ранее сервис был запущен в таких городах Черноземья, как Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Старый Оскол, Тамбов, Орел. Количество городов, в которых сервис начнет работать до конца года, зависит от спроса, отметили в «Чиббисе». В макрорегионе компания отмечает рост заказов в среднем на 30–40% год к году.

«Не избалованные доставкой еды, люди из небольших городов с удовольствием начинают пользоваться сервисом для заказа готовых блюд, на долгое время сохраняя высокую лояльность. В 70–80% случаев заказ блюд приходится на праздники или важные события. Как правило, в небольших городах предпочитают добрать заказ на минимальную сумму в районе 400–500 руб., чем платить за доставку»,— комментирует директор по маркетингу и продукту «Чиббис» Александр Якимец.

По собственным данным, «Чиббис» — федеральный сервис для заказа готовой еды из ресторанов, крупнейший независимый фудтех-проект, по версии Forbes. Компания основана в 2015 году. Сегодня в сервисе представлено 11 тыс. ресторанов в 200 городах России, количество пользователей составляет 3,1 млн человек. Более 150 тыс. пользователей — люди из малых и средних городов. За последний год количество заказов еды в таких населенных пунктах увеличилось на 20% и составляет порядка 3,5% от общего числа.

В ноябре прошлого года стало известно, что X5 Group запустила доставку из торговой сети «Чижик» в Воронеже.

Ульяна Ларионова