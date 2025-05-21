В Ростове за апрель продали менее 30% квартир в новостройках

По итогам апреля 2025 года в Ростове-на-Дону остались нераспроданными более 70% квартир в новостройках. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙРФ со ссылкой на основателя консалтингового бюро «Жилин.Эксперт» Александра Жилина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что всего построено свыше 3,3 млн кв.м. жилья, из которых не продано более 2,3 млн кв.м., что составляет 70,7% от общего количества. В апреле 2024 года этот показатель составлял 56% (не распродали 1,5 млн кв.м. из 2,6 млн кв.м. новостроек).

Снижается и количество сделок: продажи с 2024 года сократились практически в два раза. Отрицательная динамика обусловлена высокой ключевой ставкой и ипотекой. Кроме того, почти на 100% среди покупателей упал и инвестиционный спрос: когда квартира приобретается на этапе котлована, а затем продается дороже.

Как отметил эксперт, аналогичная ситуация наблюдается по всему югу страны.

Мария Хоперская