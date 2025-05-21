В Таганроге полицейские изъяли 117 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Таганроге оперативники накрыли склад контрафактных сигарет, сообщили в пресс–службе ГУ МВД по Ростовской области. Более 117 тыс. немаркированных пачек сигарет хранил у себя дома местный житель для дальнейшей продажи, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контрафактные сигареты житель Таганрога приобрел за пределами Ростовской области. Вся партия табачной продукции изъята полицейскими во время проверки. По предварительным подсчетам, ее стоимость составила 15,9 млн руб, сообщили в главном управлении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и остальных фигурантов дела, «по результатам которых будет принято процессуальное решение», говорится в сообщении пресс–службы.

Наталья Белоштейн