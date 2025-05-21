Управляющая компания в Челябинске вернула владельцам квартир 5,3 млн рублей

Управляющая компания «Голос. Челябинск» по требованию прокуратуры сделала перерасчет собственникам более 100 квартир дома в Курчатовском районе. Сумма вернувшихся платежей за капитальный ремонт составила около 5,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного органа Челябинской области.

В прокуратуру обратилась жительница дома № 22 по улице Бейвеля. Она была не согласна с начисленными платежами за капитальный ремонт. Челябинка неоднократно обращалась в управляющую компанию с требованием провести перерасчет, однако ей отказывали.

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2017 году собственники квартир приняли решение сформировать фонд капитального ремонта дома на специальном счете. Начислять платежи жильцам управляющая компания должна была только с июля 2019 года, спустя восемь месяцев после включения дома в региональную программу капремонта. Однако управляющая компания «Голос. Челябинск» начала направлять собственникам квартир квитанции за капремонт уже с марта 2017 года.

Прокуратура вынесла директору организации представление об устранении нарушений с требованием провести перерасчет.