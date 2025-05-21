Житель Краснодара осужден за осквернение георгиевской ленты

Краснодарский краевой суд признал Владимира Яроцкого виновным в осквернении символов воинской славы России и распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ. Информацию о приговоре в Telegram опубликовала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Из приговора следует, что житель Краснодара Владимир Яроцкий в сентябре 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети изображение георгиевской ленты в непристойном контексте. Тогда же он разместил недостоверную информацию о количестве военнослужащих ВС РФ, якобы погибших и пропавших без вести в зоне специальной военной операции. Ранее Владимир Яроцкий уже был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики.

Противоправная деятельность жителя Краснодара была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, расследованием дела занималось краевое следственное управление Следственного комитета России. На судебном заседании вина Владимира Яроцкого была полностью подтверждена, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Анна Перова, Краснодар