Фармацевтам в Татарстане предлагают зарплату 62,4 тыс. руб., что является третьим показателем среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом свидетельствует исследование аналитиков hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по зарплатам фармацевтов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по зарплатам фармацевтов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным платформы, за первые четыре месяца 2025 года в республике было открыто 2% от общероссийского числа вакансий для фармацевтов-провизоров. Более высокие зарплаты в ПФО предлагают только в Оренбургской области (69 тыс. руб.) и Нижегородской области (66,8 тыс. руб.). Медианная зарплата фармацевтов по России составляет 68,1 тыс. руб., что на 6,5 тыс. руб. превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Самые высокие зарплаты фармацевтам в России предлагают в Ямало-Ненецком АО — 98,5 тыс. руб.

В целом по России за январь — апрель 2025 года было открыто 17,2 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров. Наибольший спрос на таких специалистов сконцентрирован в Москве (17% от общего числа вакансий), Московской области (10%) и Санкт-Петербурге (6%). По количеству открытых вакансий в ПФО лидирует Нижегородская область с долей 3% от общероссийского показателя. В Татарстане доля вакансий составляет 2%.

Среди аутсайдеров ПФО по уровню предлагаемых зарплат оказались Чувашская Республика (50 тыс. руб.), Республика Марий Эл и Республика Мордовия (по 55 тыс. руб.).

Анар Зейналов