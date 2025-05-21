Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по зарплатам фармацевтов
Фармацевтам в Татарстане предлагают зарплату 62,4 тыс. руб., что является третьим показателем среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом свидетельствует исследование аналитиков hh.ru.
Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по зарплатам фармацевтов
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным платформы, за первые четыре месяца 2025 года в республике было открыто 2% от общероссийского числа вакансий для фармацевтов-провизоров. Более высокие зарплаты в ПФО предлагают только в Оренбургской области (69 тыс. руб.) и Нижегородской области (66,8 тыс. руб.). Медианная зарплата фармацевтов по России составляет 68,1 тыс. руб., что на 6,5 тыс. руб. превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Самые высокие зарплаты фармацевтам в России предлагают в Ямало-Ненецком АО — 98,5 тыс. руб.
В целом по России за январь — апрель 2025 года было открыто 17,2 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров. Наибольший спрос на таких специалистов сконцентрирован в Москве (17% от общего числа вакансий), Московской области (10%) и Санкт-Петербурге (6%). По количеству открытых вакансий в ПФО лидирует Нижегородская область с долей 3% от общероссийского показателя. В Татарстане доля вакансий составляет 2%.
Среди аутсайдеров ПФО по уровню предлагаемых зарплат оказались Чувашская Республика (50 тыс. руб.), Республика Марий Эл и Республика Мордовия (по 55 тыс. руб.).