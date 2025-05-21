Народная артистка России Наталья Дроздова станет почетным гражданином Тольятти

Народная артистка России, художественный руководитель драматического театра «Колесо» Наталья Дроздова будет удостоена в этом году звания «Почетного гражданина Тольятти». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Ранее депутатский корпус Тольятти во главе с председателем думы Сергеем Рузановым принял решение о выдвижении президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова в качестве кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти».

Таким образом, в этом году в Тольятти появятся сразу два почетных гражданина.

«Поддерживаю решение общественной комиссии и депутатского корпуса. От души поздравляю!»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев