В Волгоградской области треть камер видеонаблюдения оказались бесполезными

В Волгоградской области выявили проблемы с уличным видеонаблюдением. Ревизоры контрольно-счетной палаты региона обнаружили, что из 4,5 тыс. камер не работают 681. Лишь 2,5 тыс. камер видеонаблюдения интегрированы в единую систему, что делает треть устройств бесполезными для правоохранителей.

Наибольшая работоспособность камер зафиксирована в Волжском (96,3%), а в станице Преображенская, Средней Ахтубе, Дубовке и Михайловке этот показатель равен нулю. Специалисты также отметили отсутствие контроля за качеством услуг частных организаций, что привело к неработоспособности камер в Камышине, Михайловке и Фролово.

В период с 2022 года по первое полугодие 2024 года на обеспечение работы систем видеонаблюдения потрачено 310,9 млн руб., из которых 239 млн руб. направлены на развитие муниципальных сегментов. К единой системе подключены камеры 53 поставщиков информации, включая 14 коммерческих организаций.

Нина Шевченко