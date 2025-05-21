В Челябинской области участники СВО смогут открывать киоски на льготных условиях

Для участников специальной военной операции и инвалидов боевых действий в Челябинской области планируется установить льготный размер платы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Соответствующие поправки в закон «О порядке и условиях размещения НТО на землях, находящихся в госсобственности Челябинской области или муниципальной собственности, участках собственность на которые не разграничена» одобрил комитет законодательного собрания региона по экономической политике и предпринимательству 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, льготный размер платы за размещение киосков для участников СВО и инвалидов боевых действий должен составлять не менее 50% от установленного. При этом муниципалитеты по своему усмотрению смогут увеличивать скидку.

«Наша общая цель помочь ветеранам боевых действий успешно адаптироваться в гражданской жизни через развитие предпринимательства, в том числе открытие собственного бизнеса»,— прокомментировал председатель комитета Евгений Илле.

По его словам, законопроект подготовлен с учетом мнения органов местного самоуправления, которые единогласно поддержали поправки.