Жителю Омска дали три года за положительные отзывы об украинских террористах

Военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима жителя Омска по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По информации ведомства, обвиняемый в личном аккаунте в соцсети размещал положительные комментарии о деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, а также их участников.

По материалам УФСБ России по Центральному военному округу в отношении жителя Омска возбудили уголовное дело.

Илья Николаев