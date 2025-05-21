В Саратове граждане массово жалуются на несанкционированные свалки

В Саратовской области по обращениям граждан минприроды за год выявляет около ста несанкционированных свалок. Об этом в облдуме рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Несанкционированная свалка — это территория более 10 квадратных метров с объемом мусора более 5 кубометров.

Ежегодно министерством природных ресурсов и экологии во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими структурами выявляется порядка 100 несанкционированных свалок.

«За 2024 год по настоящее время силами органов местного самоуправления и собственников земельных участков ликвидировано 188 свалок, в том числе в Саратове — 61, Балаково — 20, в Энгельсе — 9, Лысогорском — 15 и других районах, — сообщил господин Доронин. — На контроле остается ликвидация 183 свалок, в том числе в Саратове — 63, Балаково — 30, Энгельсе — 10, Вольске — 8, основную часть из которых планируется ликвидировать в текущем году».

Министр признал, что большое количество свалок выявляется именно по обращениям граждан, в том числе поступающим через ЦУР (Центр управления регионом). За прошедший год и начало этого по этому вопросу поступило около 2500 обращений, 85% из которых приходится на крупные города — Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск.

В среднем в министерство еженедельно поступает до 35 обращений по данному вопросу. 90% обращений отрабатываются муниципалитетами, а также регоператором и собственником земельных участков в срок от нескольких часов до нескольких дней.

Мусор выбрасывают возле контейнерных площадок, гаражных кооперативов, в лесополосах, оврагах и других местах.

По данным «Ситиматик», цена размещения строительных отходов на полигоне составляет 795 руб. за 1 тонну. Платят не все, поэтому строительные отходы также образуют несанкционированные свалки.

Чтобы сдвинуть проблему, депутаты высказались за повышение штрафов для нарушителей.

Татьяна Смирнова