За год спрос на интернет-маркетологов на Кубани упал вдвое
С начала 2025 года на рынке труда Краснодарского края зафиксировано снижение интереса к интернет-маркетологам: за январь — неполный май работодатели разместили 90 вакансий, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал BFM Кубань со ссылкой на hh.ru.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По оценке аналитиков, падение спроса объясняется в том числе тем, что работодатели стали указывать в названиях вакансий не общие должности, а конкретные профессиональные роли, включая требования к digital-компетенциям уже в описании задач.
При этом число вакансий для digital-маркетологов за год не изменилось — на платформе опубликовано около десяти предложений с уровнем дохода от 45 тыс. до 135 тыс. руб. Медианная зарплата в этой категории составила 79,4 тыс. руб.
Спрос на специалистов по работе в социальных сетях (SMM) также сохранился на уровне прошлого года — в регионе опубликовано более 650 вакансий. Диапазон заработных плат для таких позиций составляет от 34 тыс. до 90 тыс. руб., медианный показатель — 59,9 тыс. руб.