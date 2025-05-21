За год спрос на интернет-маркетологов на Кубани упал вдвое

С начала 2025 года на рынке труда Краснодарского края зафиксировано снижение интереса к интернет-маркетологам: за январь — неполный май работодатели разместили 90 вакансий, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит портал BFM Кубань со ссылкой на hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке аналитиков, падение спроса объясняется в том числе тем, что работодатели стали указывать в названиях вакансий не общие должности, а конкретные профессиональные роли, включая требования к digital-компетенциям уже в описании задач.

При этом число вакансий для digital-маркетологов за год не изменилось — на платформе опубликовано около десяти предложений с уровнем дохода от 45 тыс. до 135 тыс. руб. Медианная зарплата в этой категории составила 79,4 тыс. руб.

Спрос на специалистов по работе в социальных сетях (SMM) также сохранился на уровне прошлого года — в регионе опубликовано более 650 вакансий. Диапазон заработных плат для таких позиций составляет от 34 тыс. до 90 тыс. руб., медианный показатель — 59,9 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков