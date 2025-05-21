Почти на 20% сократилось число уголовных дел против южноуральских бизнесменов

В Челябинской области ежегодно снижается количество уголовных дел против предпринимателей. В 2024 году сотрудники правоохранительных органов возбудили 219 дел, почти на 20% меньше, чем в предыдущем году. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров на заседании комитета законодательного собрания региона по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным бизнес-омбудсмена области, в 2023 года был возбуждено 273 уголовных дела, а в 2022-м — 285. «Когда я начинал работать в этой должности, около 800 уголовных дел возбуждалось ежегодно. Динамика чувствуется. Применение статьи 210 УК РФ “Организация преступного сообщества”, когда и бухгалтеры, и директора приобретали вдруг в один момент признаки организованного преступного сообщества, сегодня практически исключено», — сообщил Александр Гончаров, представляя депутатам доклад о своей деятельности в 2024 году. По его словам, сегодня вопросы уголовного преследования находятся во второй десятке проблем, о которых говорят сами предприниматели, хотя несколько лет назад они были «в первых рядах».

По результатам опросов представителей бизнеса, Александр Гончаров выделил ряд системных проблем. В 2024 году это высокая ключевая ставка Центробанка, рост тарифов, недостаток квалифицированных кадров, рост цен производителей, снижение спроса, а также маркировка товаров.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в целом, благодаря «институтам защиты и совершенствования законодательства», предпринимателям сегодня «уютно и комфортно» работать в Челябинской области. «На 10 января 2025 года в Челябинской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 144,7 тыс. По сравнению с 10 января 2024 года число увеличилось почти на 4 тыс. Мы с вами видим, что результатом нашей работы стал рост числа субъектов МСП. Это самый главный критерий нашей работы. У нас уже около 30% валового регионального продукта делает малый и средний бизнес. Когда мы начинали работать 12 лет назад, было всего 17%»,— сказал господин Гончаров.

Члены комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству положительно оценили доклад бизнес-омбудсмена, а его работу признали эффективной.