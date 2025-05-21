Жителя Севастополя осудили на 18 лет по делу о госизмене

Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении государственной измены. По данным следствия, в начале 2024 года мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, вышел на контакт с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность содействовать иностранной спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Весной того же года, действуя по указаниям кураторов, фигурант получил координаты тайников на территории Севастополя, где хранились компоненты самодельных взрывных устройств, заявили в ведомстве. В соответствии с инструкциями подсудимый извлек из тайников электродетонаторы с содержащимися в них веществами на основе гексогена и должен был доставить устройства в заранее обозначенные точки. Один из зарядов он успел разместить на территории города, второй переместил в арендованное жилье.

Реализовать возложенные задачи мужчина не успел: он был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года и штрафом в размере 400 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков