В Сочи обсуждают сохранение работ Зураба Церетели

В мэрии Сочи состоялось заседание Градостроительного совета, в ходе которого обсуждалась перспектива сохранения культурного наследия скульптора и художника-монументалиста Зураба Церетели. Его работы — мозаичные композиции «Коралловый риф» и «Рыбки», созданные в 1970-х годах для открытых бассейнов в Курортном городке Адлера — остаются знаковыми объектами городского ландшафта, отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Городская администрация провела конкурс на разработку концепции развития всей территории парка. Победивший проект был одобрен экспертами совета, представителями территориального общественного самоуправления и депутатами Адлерского района. Архитекторы учли историческую значимость пространства, пешеходную доступность и потенциал зонирования, предложив интеграцию новых функций с учетом контекста.

Представители семьи Зураба Церетели выразили заинтересованность в сохранении работ художника, предложив провести студенческий конкурс по архитектурно-художественному переосмыслению территории. По их мнению, четко сформулированное техническое задание поможет получить нестандартные проектные решения.

В настоящий момент мозаичные композиции требуют реставрации. Они образуют каркас визуальной и функциональной структуры Курортного городка. Согласно Генплану и действующим правилам землепользования, зона вокруг «Кораллового рифа» и «Рыбок» классифицируется как озелененная территория общего пользования и не подлежит застройке. Эти параметры будут отражены в положении о конкурсе, отметил глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Николай Семенцов.

Участники совета также посетили XIV Всероссийскую выставку-конкурс студенческих курсовых и дипломных проектов «Сочи — гостеприимный город — 2025», экспозиция которой открыта в здании морвокзала. В числе представленных работ — футуристические проекты, ориентированные на бионическое формообразование, исследования исторической застройки, решения для игровых и спортивных пространств, а также проекты общественных и жилых зданий студентов Сочинского госуниверситета и других профильных вузов страны.

Вячеслав Рыжков